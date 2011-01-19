«Грапарак». Врач продавал в аптеках просроченные лекарства

В частности, это относится к лекарствам с истекшим сроком годности, которые хранились в специальных сейфах и были обнаружены случайно. В одной из аптек обнаружили лекарства для детской анестезии на 17 тысяч долларов. Срок годности этих препаратов истек в 2008 году.

Однако примечательно, что эта аптека принадлежала врачу-анестезиологу, работающему в одной из больниц. Оправдываясь, он сказал, что не знал о наличии подобных лекарств в своей аптеке.