2026 г. 3 июня, среда
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«Грапарак». Врач продавал в аптеках просроченные лекарства

Газета «Грапарак» сообщает, что служба контроля при президенте Армении осуществила проверки в ряде аптек и выявила позорные нарушения.


В частности, это относится к лекарствам с истекшим сроком годности, которые хранились в специальных сейфах и были обнаружены случайно. В одной из аптек обнаружили лекарства для детской анестезии на 17 тысяч долларов. Срок годности этих препаратов истек в 2008 году.

Однако примечательно, что эта аптека принадлежала врачу-анестезиологу, работающему в одной из больниц. Оправдываясь, он сказал, что не знал о наличии подобных лекарств в своей аптеке.

Армения
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