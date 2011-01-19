«Жаманак». Президент пока не определился с новыми кандидатами

Ситуация, сложившаяся в армянской армии, поставила президента Сержа Саргсяна перед непростым выбором, сообщает газета, ссылаясь на свои источники.

Президент признался, что менять министров легче, чем начальника Главного штаба ВС Армении. Сегодня Серж Саргсян в любой момент готов потребовать отставки Юрия Хачатурова, однако не может определиться с его заменой.

Единственный подходящий военный специалист, который смог бы заменить Хачатурова, по словам Сержа Саргсяна, - бывший министр обороны Микаел Арутюнян, которого продолжают рассматривать также в качестве потенциального кандидата в министры, если придется переместить действующего главу МО Сейрана Оганяна на другую должность.