2026 г. 3 июня, среда
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«Жаманак». Президент пока не определился с новыми кандидатами

Ситуация, сложившаяся в армянской армии, поставила президента Сержа Саргсяна перед непростым выбором, сообщает газета, ссылаясь на свои источники.
Президент признался, что менять министров легче, чем начальника Главного штаба ВС Армении. Сегодня Серж Саргсян в любой момент готов потребовать отставки Юрия Хачатурова, однако не может определиться с его заменой.

Единственный подходящий военный специалист, который смог бы заменить Хачатурова, по словам Сержа Саргсяна, -  бывший министр обороны Микаел Арутюнян, которого продолжают рассматривать также в качестве потенциального кандидата в министры, если придется переместить действующего главу МО Сейрана Оганяна на другую должность.

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