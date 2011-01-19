«ЧИ». Премьер Карабаха – блогер

19 января 2011

Премьер-министр Нагорного Карабаха Ара Арутюнян открыл свой блог. govnkr.livejournal.com официально действует со вчерашнего дня, сообщает газета «Чоррорд инкнишханутюн».

Глава карабахского правительства написал только слова приветствия, выразив надежду, что «граждане НКР, Армении и наши соотечественники, проживающие зарубежом, будут активно выступать с полезными предложениями и анализами и внесут свой вклад в развитие Республики Арцах».

В блоге Арутюняна уже оставлены десятки комментариев, а кто-то выразил надежду, что, в отличие от премьер-министра Армении Тиграна Саргсяна, он будет чаще общаться с народом посредством блога и лично будет отвечать на вопросы.