Европе надоели Армения, Азербайджан и остальной «Восток»

24 января 2011

Страны проекта Европейского Союза Восточное партнерство то есть Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина плохо справляются и с демократизацией, и с экономическими реформами. Этот факт, пишет польское издание «Gazeta Wyborcza», усиливает аргументы противников укоренения западных ценностей на постсоветском пространстве, не желающих также ссориться с Россией.

У «Восточного партнерства» - программы, продвигающей, в частности, права человека, - действительно появились проблемы сущностного плана. The Economist в своем рейтинге демократий признал Азербайджан наравне с Белоруссией авторитарной страной, а Армения и Грузия попали в категорию гибридных режимов, то есть смеси недостаточной демократии с авторитаризмом.

Также, по мнению ОБСЕ, прошлогодние выборы в Азербайджане не отвечали демократическим стандартам (в частности, из-за задержаний журналистов), а Армении продолжают припоминать президентские выборы 2008 года (еще до появления программы «Партнерства»). Тогда мирные демонстрации переросли в столкновения с милицией, в которых погибли 10 человек, а более ста манифестантов оказались в тюрьмах.

Уже почти год евродепутаты пытаются созвать парламентскую ассамблею «Восточного партнерства» (Euronest), но существует проблема с белорусскими делегатами. «Они были выбраны недемократическим путем, поэтому они должны быть заменены независимыми представителями гражданского общества», - объясняют ответственные за Euronest евродепутаты. Будто бы парламент Азербайджана избран демократическим путем!

Солидарность участников «Восточного партнерства» с Белоруссией вызвана разными причинами. Грузию Минск шантажирует тем, что признает независимость Абхазии и Южной Осетии, Молдавию заманивает экономическими контрактами, а Армению убеждает, что лучше не позволять чужакам вмешиваться во внутренние дела.

Более светлыми пунктами на карте «Восточного партнерства» до недавнего времени считались Киев и Тбилиси, но стало заметно, что эти страны не пошли путем трансформации Центральной Европы 1990-х годов. Даже на «оранжевой» Украине 2005-2010 годов политическому плюрализму не сопутствовали экономические реформы и борьба с коррупцией. В свою очередь Грузия поднимается вверх в рейтингах экономической конкурентоспособности, но ухудшает показатели в плане политических свобод (103 место в рейтинге индекса демократии!).

Твердо стоять за демократию или договариваться на востоке даже с диктаторами? Жаркие споры вокруг этого вопроса разгорались в Брюсселе уже в 2010 году, сейчас же он не вызывает сильных эмоций. Одним недостает энтузиазма, другие не верят в успех, а есть и такие, кто просто не хочет подрывать позицию России в нескольких входящих в «Партнерство» странах.