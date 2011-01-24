Запасов пшеницы в Армении хватит на месяц. Цена растет. Правительство бессильно

24 января 2011

На голову жителей Армении «свалилась очередная беда - повышение цены на хлеб на 20 драмов». Об этом на встрече с журналистами в понедельник заявил председатель «Союза потребителей» Армен Погосян, основываясь на результатах исследования, проведенного возглавляемой им структурой.

Причиной подорожания, по словам Погосяна, является то, что «возможность получить дополнительную прибыль, бесконтрольность, безнаказанность в случае нарушений создают лазейки, которые периодически используются бизнес-субъектами».

При этом эксперт отметил, что наблюдается тенденция определенного понижения цен.

Другой участник пресс-конференции экономист Самвел Авагян, в свою очередь, указал на изменения на международном рынке. «По данным на пятницу, международная цена на пшеницу достигла 330 долларов за тонну, а на парижской бирже – до 350 долларов. Это самая высокая международная цена на пшеницу за последние 30 лет», - отметил Авагян.

Эксперт также сообщил, что в порту Поти тонна пшеницы продается по 400 долларов. Этот факт, по его мнению, не может не влиять на оптовые цены.

Однако, основная причина роста цен, как считает Авагян, кроется в многочисленных заявлениях разнличных аналитических центров Евросоюза о том, что в 2011 году ЕС сократит экспорт пшеницы. В этом контексте он отметил и рост спроса на пшеницу в средиземноморских странах.

«Но в глобальном смысле продовольственного кризиса не ожидается, потому что в конце 2010 года было посажено больше пшеницы, чем в любом из предыдущих годов», - добавил эксперт.

При этом о государственный запас пшеницы в Армении составляет 50 тыс. тонн. Этого, по словам Авагяна, хватит на месяц. «Небольшой запас есть у частных компаний-импортеров – «Манана Грейн», «Манчо Груп» или «Алекс Григ». Запаса почти на месяц-полтора есть и у них. Но у правительства нет рычагов давления на эти компании, чтобы заставить их продавать пшено или муку за приемлемую для граждан цену», - резюмировал экономист.

Отметим, что на пресс-конференцию был приглашен и руководитель компании-импортера «Манчо Груп» Иван Мосоян, в последний момент отказавшийся прийти на встречу с журналистами.