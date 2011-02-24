Армянский политзаключенный объявил бессрочную голодовку

24 февраля 2011

С 22 февраля политзаключенный Роман Мнацаканян, содержащийся в уголовно-исполнительном учреждении «Ванадзор», начал бессрочную голодовку, сообщает газета «Айкакан жаманак».



Он - один из тех, кто арестован по 2-ой части статьи 225 УК Армении (участие в массовых беспорядках) только на основании показаний полицейских. Роман Мнацаканян был приговорен к 2,5 годам лишения свободы после 1 марта 2008 года (силовой разгон мирной демонстрации, протестующей против результатов президентских выборов, гибель 10 человек, арест сторонников оппозиции, некоторые из которых до сих пор остаются за решеткой – ред.).

На него не распространилась амнистия, принятая Национальным собранием 19 июня 2009 года. Это было аргументировано тем, что у него якобы имеются дисциплинарные взыскания. Политзаключенный требует перевести его в ереванскую тюрьму «Эребуни», откуда он был переведен в «Ванадзор» больше полугода назад, основываясь на его заявлении о переводе в Артикскую тюрьму.



Политзаключенный требует, чтобы его вернули в прежнее уголовно-исполнительное учреждение «поближе к членам своей семьи». Однако несколько дней назад Роман Мнацакянан узнал, что вопрос его перевода снова отложен.