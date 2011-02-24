Сына оскандалившегося в WikiLeaks армянского депутата застукали на «Бентли»

24 февраля 2011

Накануне в полдень депутат от Республиканской партии Армении, председатель постоянной экономической комиссии парламента Вардан Айвазян на своем служебом автомобиле «Тойота» подъехал к гостинице «Армения Мариотт». Его сопровождал автмобиль «Бентли», за рулем которого сидел сын депутата, сообщает газета «Аравот».

На передних ветровых стеклах автомобилей отсутствовали талоны техосмотра и обязательного страхования автогражданской ответственности. Например, в России «Бентли» стоит 9-11 млн рублей (в районе $300 тыс.), а номерные знаки автомобиля, как оказалось, принадлежат «Ниве» ВАЗ 2121, которая зарегистрирована в ООО «Нагин» в городе Чаренцаване Котайкского марза. По нашим данным, депутат-республиканец прибыл в «Армения Мариотт» для встречи с китайскими предпринимателями.

Напомним, что недавно в одном из рассекреченных документов на сайте WikiLeaks американский посол Энтони Годфри описывает трудности, с которыми столкнулась международная золотодобывающая компания Global Gold Corporation (GGC) в Армении.

По данным GGC, в июле 2005 года министр охраны природы Вардан Айвазян уведомил юриста GGC Ашота Богосяна о необходимости заплатить взятку в размере 3 миллионов долларов своему близкому партнеру и члену парламента Мураду Гулояну. GGC отказалось давать взятку, и в скором времени министерство отозвало лицензии у двух приисков компании в Армении.