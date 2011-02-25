Лидер армянской оппозиции поговорил об арабских тиранах и пожелал Семнеби удачи

25 февраля 2011

24 февраля первый президент Армении, лидер оппозиции Левон Тер-Петросян встретился со специальным представителем ЕС на Южном Кавказе Питером Семнеби, завершающим миссию.



Как сообщает пресс-служба Армянского национального конгресса, в ходе встречи была обсуждена новая ситуация, сложившаяся в международной политике в связи с падением ряда тоталитарных режимов. Стороны подробно обсудили внутриполитическую ситуацию Армении и ухудшающееся социально-экономическое положение. Также были обсуждены пути преодоления обостренного политического кризиса, в частности, вопрос освобождения политзаключенных.

«Первый президент оценил работу господина Семнеби на должности спецпредставителя ЕС, выразил благодарность и пожелал удачи в начинаниях.

На встрече присутствовали руководитель делегации ЕС в Армении Рауль де Луценбергер и представители центрального офиса Армянского национального конгресса Левон Зурабян, Давид Шахназарян, Аветис Авагян и Владимир Карапетян», - говорится в заявлении АНК.