Турция продолжит усилия по нормализации отношений с Арменией - депутат

25 февраля 2011

Турция старается наладить добрососедские отношения со всеми странами, но в то же время разделяет проблемы Азербайджана, заявил депутат турецкого парламента от правящей партии Яшар Эрйылмаз, отвечая на вопрос day.az, каким ему представляется развитие замороженного процесса нормализации армяно-турецких отношений.

"Внешняя политика Турции не меняется. Думаю, и в 2011 году мы продолжим усилия по нормализации отношений с Арменией", - резюмировал он.