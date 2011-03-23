Вопрос о мертвых душах разозлил армянского министра

23 марта 2011

Накануне в зале заседаний Национального собрания Армении в ходе обсуждения предложенных АРФ «Дашнакцутюн» поправок и дополнений в Избирательный кодекс руководитель фракции Ваан Ованисян поинтересовался у министра юстиции Грайра Товмасяна является ли публикация избирательных списков нарушением принципа секретности.

«Если списки будут опубликованы, то люди узнают, что голосовали 58 тысяч давно умерших пенсионеров, которые, к тому же, еще получают пенсии», - добавил Ованисян, напомня недавний скандал с десятками тысяч мертвых душ, которые числятся в пенсионном фонде.

Министр юстиции заявил, что современные европейские тенденции говорят о том, что конфиденциальность участия также расценивается как защитный механизм. По его словам, если речь идет о 58 тысячах людей, то возможно решение кроется в правильно составленных списках избирателей, чтобы подобные проблемы больше не возникали. Альтернативным механизмом защиты, по мнению министра, могут быть доверенные лица.

Ваан Ованисян на это спросил, рядом с кем должно сидеть это доверенное лицо. «Рядом с покойниками?». Это привело министра в ярость. «Если для вас это возможно, то сидите на выборах рядом с покойником и не надо иронизировать. Неужели не понятно, что рядом с членом комиссии?», - передает слова Товмасяна газета «Еркир» партии «Дашнакцутюн».

В ответ Ваан Ованисян призвал министра не нервничать: «Мы имеем право задавать любые вопросы, с любой долей иронии».