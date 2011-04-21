Американский бизнесмен мечтает об Армении, но не хочет нарушать закон

21 апреля 2011

Накануне выходящая в эфире телекомпании «Шант» передача «Армяне мира» получилась действительно скандальной, пишет газета «Грапарак».

Ведущий программы Артем Ерканян спросил президента американской компании «Ice Link», производящей часы, Энди или Андраника Согояна, почему он, организовав производство в России и Украине, не основывает его в Армении.

Предприниматель ответил, что «чванливому армянскому правительству должно быть стыдно». «Я просто мечтаю об этом, но пойду на этот шаг, когда смогу работать в Армении без покровителей, когда смогу сам руководить своими сотрудниками, говорить им сделать то или это – тогда с большим удовольствием. Но я не хочу покровителей, хочу работать в рамках закона, чтобы все было правильно».

на видео Согоян отвечает на этот вопрос после 11 минут и 52 секунд

«Разве непонятно? Человек открыто говорит, что прекрасно осведомлен, что в Армении без «крыши и паханов» начинать бизнес невозможно, и именно это удерживает уроженца Еревана, добившегося невероятных успехов в США, от «мечты и удовольствия» инвестировать на родине. Следовательно, он прилетает в Армению «в качестве туриста, раз в неделю», - пишет издание.

«К сожалению, в Россие и Украине, где у меня есть бизнес, я бываю каждый месяц», - смущаясь оправдывался армянский предприниматель.