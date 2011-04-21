Сотрудничество с Арменией есть сотрудничество с Россией, уверен грузинский эксперт

21 апреля 2011

Сотрудничество с Арменией в военной сфере означает сотрудничество с Россией, заявил в интервью грузинскому агентству «Пирвели» эксперт политики безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили.



По его словам, в этом плане действия правительства Грузии алогичны. «Я просто в шоке от того, что министр обороны Грузии Бачо Ахалая в ходе своего визита в Армению заявил, что приехал разделить стратегический опыт этой страны», - отметил эксперт.

Стратегическое сотрудничество Армении и Грузии, по мнению аналитика, нелогично в том плане, что Грузия не должна «ввязываться в противостояние Армения-Азербайджан, так как это может заставить Баку занервничать».

Сесиашвили опасается, что «стратегический и экономический партнер Грузии Азербайджан посчитает все это вражескими действиями».

фото с zazzle.com