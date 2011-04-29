Турция предлагает туристам почувствовать себя мусульманами

29 апреля 2011

Турция предлагает новое направление в туризме – почувствовать себя мусульманином, не принимая ислама, сообщает infa.kharkov.ua

По словам организаторов, тур включает молитвы (в том числе, на рассвете и в полночь) и уроки ислама. Участникам придется отказаться от алкоголя и свинины. Однако курение не возбраняется.

Разработчик проекта Бен Боулер считает, что программа будет полезна тем, кто стремится расширить свои горизонты, узнать новое о другой культуре. Он уверен, что участники смогут получить полезный опыт в условиях конфликта культур, который происходит сегодня.

«Хозяева были против того, чтобы их гостей заставляли молиться», – говорит Боулер. Но, по его мнению, тем, кто решил пройти этот путь, необходимо полное погружение: они должны совершать пять молитв в день, в том числе, и рано утром.

В середине мая, когда стартует программа, самая ранняя молитва в Стамбуле будет начинаться в половине четвертого утра.

Программа называется «Мусульманин на месяц», хотя длится лишь 9 дней. В будущем, возможно, она будет расширена до 21 дня. По словам Боулера, большинство людей не привлекла бы подобная программа, длящаяся целый месяц. Немногих на сегодня заинтересовал даже девятидневный тур.

Отмечается, что большим успехом пользуется программа «Монах на месяц»», которая проходит в буддийском монастыре в Тибете. «Разница в том, что к буддизму на Западе есть интерес. Многие люди, например, увлекаются медитацией», – говорит Боулер.