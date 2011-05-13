Брат экс-президента Карабаха пронес в парламент Армении игрушку

13 мая 2011

Здание армянского парламента отремонтировано, и в новом зале депутаты стали перед фактом, поняв, что больше не смогут сокращать тяжелые часы заседаний при помощи компьютерных игр, так как в компьютеры внесены специальные программы, и на мониторах отображаются исключительно законопроекты, рассматриваемые в данный день.

Из-за этого резко снизилась посещаемость депутатов. Они предпочли взять «больничные», чем прийти и стать заложником Национального Собрания, пишет газета «ЧИ».

Республиканец Арег Гукасян, однако, преодолел запрет на раскладывание пасьянса в зале НС и просто принес игры с собой на флешке. Те, кто внимательно следил за ним, даже с ложи журналистов могли заметить Арега, погруженного в пасьянс.

Вообще, отмечает «ЧИ», брат бывшего президента Карабаха Аркадия Гукасяна Арег отличается привычкой демонстративно разговаривать во время заседаний параллельно со спикером парламента Овиком Абрамяном. Причем говорит громко и с подчеркнутым пренебрежением, мол, «наплевать» на замечания о том, что он мешает», - пишет «ЧИ».