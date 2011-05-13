В Армении нашли козла отпущения среди прокуроров

13 мая 2011

Уже две недели в Армении пытаются выбрать пятерых прокуроров, которыми «пожертвуют» и уволят в рамках имитации властями борьбы с коррупцией, пишет газета «АЖ».

Согласно источникам издания в прокуратуре, в качестве потенциального кандидата в козлы отпущения фигурирует прокурор Сисиана Айк Карапетян. Предполагается, что его легко принести в жертву, так как он из тех редких прокуроров, у которого нет связей в прокуратуре и исполнительной власти, и его увольнение не вызовет цепной реакции, так как за него никто не заступится.

С другой стороны, государственная инспекция образования около десяти дней назад на основе анонимного звонка изучила документы сисианской старшей школы, директором которой является жена Карапетяна Наира Нерсисян. В беседе с корреспондентом «АЖ» Нерсисян подтвердила факт проведения проверок, в результате которых, по словам директора, никаких нарушений зафиксировано не было.