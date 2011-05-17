Нарушения и махинации обнаружены в «Электросетях Армении»

17 мая 2011

По данным газеты «Грапарак», после исследований, проведенных новым директором компании «Электросети Армении» Евгением Бибиным, был выявлен ряд финансовых махинаций. Они были совершены при помощи некольких учреждений.

«В их числе «Энергочап» и «Эктрек». Говорится также о злоупотреблениях японским кредитом. В ходе этих выявлений замдиректора Карен Дарбинян, с чьим именем и связывают махинации, находился в отпуске.

По некоторым данным, Контрольная палата должна была начать проверки в «Электросетях Армении» еще осенью, однако они были отложены по просьбе бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна. Он, говорят, близок с Кареном Дарбиняном».