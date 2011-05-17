О бизнесе министра энергетики Мовисяна в Украине

17 мая 2011

В социальных сетях появилась информация о том, что министр энергетики и природных ресурсов Армен Мовсисян купил дачу стоимостью $3.2 млн в испанском городе Валенсия, пишет газета «168 жам». А два года назад он приобрел 80% акций Днепропетровского завода металлоконструкций им. Бабушкина.

«Вчера в беседе с нашим корреспондентом Армен Мовсисян опроверг эту информацию и сказал то, что обычно в таких случаях говорят чиновники: «Впервые слышу. Как только приобрету, половину отдам вам». Однако наши источники настаивают на том, что Мовсисян, действительно, является одним из владельцев украинского завода, но ему принадлежат не 80, а 20% акций».