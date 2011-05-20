Посол Армении в Кремле будет стоить более 1000 долларов

20 мая 2011

Наверняка немало поклонников соберется в Москве у французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура, пишут «Новые Известия».

Азнавур находится на статусной дипломатической работе - выполняет обязанности посла Армении в Швейцарии. Какие именно из тысячи своих песен споет он москвичам, пожалуй, не так важно. Интерес к концерту будет высок. Ну а где выступать дипломату, как не в Кремле, отмечает издание.

Концерт Азнавура пройдет 30 августа, билеты будут стоить от 2 тыс. до 32 тыс. рублей ($65-1065).