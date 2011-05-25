Бюджету Армении не хватило 2,4 млрд

25 мая 2011

Доход госбюджета Армении за январь-апрель 2011 года составил порядка 254.8 млрд драмов ($690 млн), а расход – 257.2 млрд, сообщает министерство финансов.

По сравнению с тем же периодом прошлого года доходы госбюджета выросли на 9% или на 21 млрд драмов, что было обеспечено за счет налогов, госпошлин и выплат обязательного социального обеспечения, которые на 10.5% превысили показатель прошлого года (22.9 млрд драмов).

По сравнение с тем же периодом 2010 года расходы бюджета выросли на 5.8% или на 14.2 млрд драмов, что в основном обусловлено ростом пенсий, обслуживанием государственного долга, а также ростом иных затрат.

В январе-апреле 2011 года госбюджет Армении был выполнен с дефицитом в 2.4 млрд драмов, вместо предусмотренных 56.2 млрд. Отклонение в основном обусловлено тем, что из 56.4 млрд, предусмотренных из свободных бюджетных средств программой на полгода, использовали только 13.6 млрд драмов. Кроме того, из внешних источников не были получены ожидаемые кредитные средства в 22.9 млрд драмов.