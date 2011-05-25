Скандал вокруг СИС продолжается. Президента ЕПК обвиняют в переходе на личности

25 мая 2011

Директор информагентства «Медиамакс» Ара Тадевосян ответил главе Ереванского пресс-клуба Борису Навасардяну (ЕПК). Причиной взаимных письменных обвинений стала авторская колонка Тадевосяна от 10 мая, где последний выразил недоумение по поводу того, что главному редактору агентства Давиду Алавердяну было предложено членство в учрежденном 1 мая 2011 Совете по информационным спорам (СИС), но в обнародованном списке членов Совета его фамилии не оказалось.

Директор «Медиамакс», в частности, пишет: «Не совсем понятно, что имеет в виду г-н Навасардян под «официальным предложением»? Он отмечает, что СИС был официально создан 1 мая. Предложение главному редактору Медиамакс поступило до этого. Может ли делать еще не созданный орган «официальные предложения»? Может ли иметь секретаря еще несозданный орган? Во-вторых, если секретарь СИС сделала предложение главному редактору Медиамакс без согласования со своими коллегами по Совету, то это вопросы «внутренней кухни» Совета, которые лучше решать между собой. В-третьих, из ответа Бориса Навасардяна явствует, что он даже не собирался обсуждать кандидатуру Давида Алавердяна на заседании Совета.

Перейду к остальным фрагментам ответа президента ЕПК и отвечу по пунктам.

1. Почему Борис Навасардян выступает от имени остальных членов Совета? Опубликованный нами ответ был подписан Советом - и это значит, что с изложенной в нем позицией согласны все 5 членов Совета. Думаю, что если, к примеру, главному редактору газеты «Аравот» Араму Абрамяну было что сказать мне отдельно, он бы сделал это лично.

2. В своем ответе Борис Навасардян представляет и позицию Омбудсмена. А что, у Карена Андреасяна появился новый пресс-секретарь? Если нет, то меньшей мере странным выглядит тот факт, что за Омбудсмена говорит президент ЕПК. У Карена Андреасяна была возможность ознакомиться как с моей колонкой, так и с ответом СИС, и в случае необходимости он мог не раз озвучить свою позицию.

3. Борис Навасардян пишет, что я «возложил на свои плечи ответственную обязанность руководителя Информационного центра в Армении». Это действительно так, я возглавляю данный центр последние несколько лет. Более того, центр был создан по моей инициативе, одобренной штаб-квартирой НАТО и правительством Армении. Центр функционирует очень успешно и отлично сотрудничает с армянскими СМИ. Только непонятно, какое отношение к СИС имеет факт моего руководства этим центром?

4. Борис Навасардян пишет, что «не завидует тем, кто ориентируется на наше агентство как на источник информации». А почему обществу должно быть интересно, кому завидует или не завидует президент ЕПК? С каких пор руководитель этой общественной организации стал истиной в последней инстанции и мерилом качества журналистики в Армении? Почему господин Навасардян считает, что обладает правом указывать - как следует готовить журналистские материалы, что является профессиональным и этичным? А если президент ЕПК все же считает, что после его ответа наши подписчики, скажем, Делегация ЕС в Армении, посольство США или посольство Великобритании перестанут воспринимать Медиамакс в качестве источника профессиональной и достоверной информации, то позвольте мне в этом, мягко говоря, усомниться.

5. Бориса Навасардяна почему-то сильно смутил тот факт, что мы «сопроводили опровержение Совета по информационным спорам фотографиями Шушан Дойдоян и Бориса Навасардяна». Повторюсь, мы не публиковали «опровержение». «Что хотели сказать «медиамаксовцы» этой «творческой» уловкой, почему такой же «чести» не удостоились другие члены Совета - вызывает самые разные догадки. И такая двусмысленность делает публикацию фотографий еще более неприемлемой с точки зрения журналистской этики», - пишет президент ЕПК. Поскольку г-н Навасардян не поделился с нами своими догадками, могу лишь напомнить ему притчу о бесполезности поиска черной кошки в темной комнате в условиях отсутствия таковой. Все предельно просто - моя колонка касалась несогласия президента ЕПК с кандидатурой нашего главного редактора, в ответе СИС говорилось о предложении сделанном Давиду Алавердяну секретарем СИС Шушан Дойдоян. Именно поэтому для иллюстрации к ответу СИС были выбраны фотографии Б. Навасардяна и Ш. Дойдоян. Если президент ЕПК видит в этом какой-то «тайный смысл», или ему почему-то не нравится быть запечатленным рядом с коллегой по Совету, то, может, ЕПК выпустит очередное учебное пособие - под названием «Как можно и как нельзя иллюстрировать публикации, в которых упоминается президент ЕПК»?

6. В своем ответе г-н Навасардян дважды упоминает тот факт, что я в течение 10 лет был членом Национальной комиссии по ТВ и радио (НКТР). Да, это общеизвестный факт. Я был членом этой Комиссии и принимал решения, за которые мне не стыдно перед собой. Но снова - какое отношение имеет к теме спора тот факт, что я был членом этой комиссии? Если господин Навасардян ищет дополнительные доводы, чтобы оправдать блокирование кандидатуры главного редактора Медиамакс, то пусть скажет об этом прямо.

7. Борис Навасардян в своем ответе упомянул и о проекте мониторинга СМИ в предвыборный период, в котором компания «Медиабренд Импекс» участвовала в 2008 году (3 года назад) в качестве субконтрактора английской компании Echo Research по заказу Европейского фонда за демократию. Да, я являюсь соучредителем и директором компании «Медиабренд Импекс», которая в феврале 2008 года работала с указанными организациями и получила за свои услуги 8,550 евро.

Борис Навасардян пишет, что искал упоминание о мониторинге на зайте Европейского фонда за демократию, но не нашел. Оказывается, факт отсутствия или наличия той или иной информации на сайте европейской неправительственной организации имеет непосредственное отношение к нашей дискуссии! В качестве утешения сообщу господину Навасардяну, что упоминание о проекте он может с легкостью найти на сайте компании «Медиабренд Импекс» на русском и английском языках.

Трудно понять, зачем Борис Навасардян вспомнил проект трехлетней давности. Вновь понадобились новые аргументы, чтобы оправдать блокирование кандидатуры Давида Алавердяна? Но если у него были претензии к компании «Медиабренд Импекс», то почему он ждал 3 года? Из-за «добросердечия»? Верится с трудом.

Но причем тут Медиамакс, его главный редактор и Совет по информационным спорам? Или господин Навасардян в течение последних 3 лет никак не может «переварить» тот факт, что кто-то осмелился поставить под сомнение «аксиому» о том, что объективный мониторинг СМИ в предвыборный период в Армении делает исключительно ЕПК?

8. В своем посткриптуме президент ЕПК пишет, что я предлагал ему стать нашим колумнистом. Действительно, предлагал. Только мы не договорились в следующем: президент ЕПК предложил, чтобы у нас в качестве его авторских колонок публиковались материалы, которые будут ранее появляться в блоге ЕПК на официальном сайте Ереванского пресс-клуба. В ответ я сказал, что мы хотим предлагать нашим читателям уникальный контент, и предложенная форма сотрудничества нас вряд ли устроит. На том и разошлись. А теперь выясняется, что на самом деле у президента ЕПК было «желание понаблюдать какое-то время».

9. Мне кажется, что Борис Навасардян не совсем точно понял основной мотив моей колонки. Главным образом я хотел обратить внимание читателей на то, что Совет по информационным спорам рождается, на мой взгляд, в непрозрачных условиях. После ответов СИС и президента ЕПК вопросов у меня меньше не стало. Более того, оказалось, что один из членов новосозданного органа предпочитает не спорить по существу, а пытается искать «грехи» в биографии оппонента. Господин Навасардян, все мы не без греха, но я в ладах сам с собой, хорошо знаю, что делаю и к чему стремлюсь в этой жизни. Чего и Вам желаю».

photo: Bravo.am