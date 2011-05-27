2026 г. 3 июня, среда
Epress

Родные Пашиняна ждут его освобождения у тюрьмы

Утром 27 мая у уголовно-исполнительного урчеждения «Артик» собрались родные и друзья журналиста, политзаключенного Никола Пашияна, а также активисты Армянского национального конгресса. Собравшиеся ждут освобождения Никола Пашиняна, что может произойти в любую минуту. Об этом сообщает корреспондент Epress.am с места.

Неизвестен и час освобождения Сасуна Микаеляна. В беседе с нашим корреспондентом дежурный «Больницы для заключенных» отметил, что ему неизвестно, когда освободят Микаеляна. Отметим, что из-за проблем со здоровьем политзаключенный длительное время находится в больнице.

Решение «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием независимости Республики Армения» было опубликовано «В официальном бюллетене Республики Армения» и уже вошло в силу. Это значит, что политзаключенных могут освободить в любую минуту.

Армения
Ереван - встречались, Москва - нет. О встрече Путин-Кочарян
Предыдущая

Ереван - встречались, Москва - нет. О встрече Путин-Кочарян

В Москве скинхеды избили журналиста с криками «Россия для русских»
Следующая

В Москве скинхеды избили журналиста с криками «Россия для русских»