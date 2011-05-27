В Москве скинхеды избили журналиста с криками «Россия для русских»

27 мая 2011

В парке "Сокольники" в среду, 25 мая, было совершено нападение на 38-летнего журналиста газеты "Коммерсантъ" Эльмана Солтаханова, выходца из Чеченской Республики. Согласно данным информационно-аналитического центра "СОВА", занимающегося проблемами расизма и ксенофобии, его атаковали 15-20 скинхедов.

Уточняется, что лица нападавших были закрыты медицинскими масками. С криками "Убивай" и "Россия для русских" скинхеды стали избивать мужчину: они повалили его на землю и стали наносить удары ногами, большая часть из которых пришлась по спине, шее и голове.

К счастью, серьезных травм журналист не получил. В полицию Э.Солтаханов пока не обращался, передает РБК.

Напомним, накануне в московском супермаркете "Пятерочка", принадлежащем сети X5 Retail Group, избили съемочную группу телеканала РЕН ТВ, готовившую сюжет о просроченных продуктах. Съемочная группа вместе с юристами зафиксировала многочисленные нарушения хранения молочных и детских продуктов питания в данном магазине и попыталась получить объяснение у администратора. Однако вместо этого он накинулся на журналистов с кулаками. К нему на помощь подоспела служба безопасности супермаркета и принялась избивать представителей СМИ.

PR-менеджер X5 Retail Group Варвара Стоянова заявила, что "журналисты получили по заслугам".