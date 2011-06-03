Букмекеры, даже отечественные, не верят в Армению

3 июня 2011

Букмекеры считают сборную России по футболу явным фаворитом в отборочном матче чемпионата Европы - 2012 с командой Армении, который пройдет 4 июня на стадионе в Санкт-Петербурге.



Армянская «Виваро» не верит в успех родной сборной: победа россиян оценена коэффициентом 1,50, ничья - 6,20, а победа армянских футболистов - 12,00.

Британская William Hill оценивает вероятность победы сборной России коэффициентом 1,20, ничьей - 5,00, а успеха армянских футболистов - 11,00.

Австрийская Bwin: коэффициент на успех россиян 1,20, на ничейный результат - 6,00, на победу гостей - 12,5.

Российский «Марафон» - 1,19, коэффициент на ничью равен 7,25, на победу сборной Армении - 18,5.

Лидируют в отборочной группе B сборные России, Словакии и Ирландии, которые имеют одинаковое количество баллов - по 10. Команда Армении (8 очков) занимает 4-е место в группе, македонцы - пятые (4 очка), замыкает таблицу сборная Андорры (0 очков). В конце марта в Ереване сборные Армении и России сыграли вничью 0:0.