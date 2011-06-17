«Женщины рулят!» Топлес-активистки в хиджабах заблокировали посольство Саудовской Аравии (ФОТОСЕССИЯ)

17 июня 2011

Протестный автокортеж полуобнаженных девушек из FEMEN заблокировал вчера посольство Саудовской Аравии в Киеве.

Как передают украинские СМИ, так FEMEN проявляют солидарность с женщинами Саудовской Аравии. Те в пятницу тоже выступят с протестом против запрета женщинам водить машины в Саудовской Аравии. Топлес-активистки в хиджабах развернули из авто плакаты "Женщинам - машины, мужчинам - верблюды!", "Женщины рулят!","Lets drive", "Wild morals".

В конце акции активистки забросали здание посольства кнутами, которыми, как заявляют FEMEN, официальная власть Саудовской Аравии призывает мужчин бить своих женщин за желание сесть за руль.

Движение FEMEN призывает весь цивилизованный демократический мир помочь мусульманским женщинам выйти из рабского положения, предоставив им организационную, финансовую и политическую поддержку.

Напомним, женщинам в Саудовской Аравии запрещено водить из-за того, что это считается проявлением враждебного западного феминизма.