Артур Абраам прибыл в Ереван с целью женитьбы

17 июня 2011

Армянский боксер Артур Абраам, выступающий под флагом Германии, проведет следующие 3-4 недели в Армении. На пресс-конференции в Ереване он представил две причины своего визита.

Первая из них – женитьба. И хотя окончательное решение пока не принято, процесс «уже начат». 31-летний чемпион мира по версии IBF, обладатель титула межконтинентального чемпиона мира (Inter-Continental Title) по версии WBA в средней весовой категории отказался называть имя своей избранницы, сказав только, что она «обычная девушка».

Вторая цель Абраама – оказать содействие ереванской школе им. Владимира Енгибаряна, где он юношей тренировался на протяжении четырех лет.

Совместно со своим спонсором компанией «Адидас» Абраам предоставит школе и ее ученикам 100 000 евро. Часть этой суммы уже в Армении, заверил боксер, оставшаяся будет получена во вторник.