Впервые человеку пересадили синтетический орган

11 июля 2011

На минувшей неделе шведские хирурги из Каролинского университетского госпиталя провели первую в мире успешную операцию по пересадке человеку синтетического органа, полностью выращенного в лаборатории из его собственных стволовых клеток, передает MIGnews.com.

36-летнему пациенту, выходцу из Южной Африки, была пересажена трахея, выращенная в лаборатории в Лондоне. Каркас органа был создан из нанокомпозиционного материала, после чего покрыт стволовыми клетками, полученными из костного мозга больного. Стоит отметить, что при такой операции риск отторжения минимален, так как орган не содержит чужеродных клеток.

До операции у пациента была диагностирована последняя стадия рака горла, опухоль практически полностью перекрыла ему трахею, мешая доступу воздуха в легкие.

По словам врачей, пациент чувствует себя хорошо и постепенно идет на поправку. Пересадка органов, выращенных из стволовых клеток самих пациентов, может стать настоящим прорывом в медицине. Больным больше не придется годами искать подходящего донора, рискуя, что новый орган не приживется.