ВИДЕО. Пенсионеры, студенты и средний класс не смирились с подорожанием ереванского метро

22 июля 2011

Члены гражданской инициативы «Мы против повышения платы (в 2 раза) за проезд в метро» провели акцию протеста в Английском саду в центре Еревана и шествие.

В футболках с надписями «1 жетон = 50 драмов», «Мы против подорожания метро, а ты?» молодые люди двинулись к мэрии и зданию правительства, где оставили письма, которые содержат «призыв к предоставлению информации».

«Мы против подорожания метро, поэтому таким образом мы хотим донести до них свой голос, чтобы они учли и наше мнение, так как метро пользуемся мы - студенты, пенсионеры и представители среднего класса. Мы уверены, что мэр и премьер-министр поддержат нас, так как они сознательные люди. Но наши акции в любом случае будут иметь продолжение», - говорили собравшиеся, перебивая друг друга.

До начала шествия к активистам подошли двое полицейских, спросили об их дальнейших действиях и маршруте и сопровождали участников акции на протяжении всего шествия.

«Мы хотим, чтобы были представлены документы о кредите на метро, повышении цены, доходах Метрополитена и отчет о затратах. Одним словом, финансовый и экономический отчеты метро за последние 5 лет. Надеемся, что после получения отчетов, будут организованы общественные обсуждения, и мы достигнем результата, выгодного как обществу, так и правительству», - продолжили молодые активисты.

27 июня они отправили электронные письма в мэрию, правительство и президенту страны, однако ответа не последовало.