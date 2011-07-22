Срна понимает турецких болельщиков, а Мхитаряну звонила мама

22 июля 2011

Полузащитник сборной Армении и донецкого «Шахтера» Генрих Мхитарян ответил на вопросы пресс-службы клуба после беспорядков в Стамбуле во время матча украинской команды с местным «Фенербахче». Игра была приостановлена после 63-й минуты.



- Показалось, что бразильцы уже видели у себя такое дома?



- Может быть. Там тоже есть болельщики, совершающие поступки, которые оказывают непосредственное влияние на игру. И не важно, товарищеская это встреча или официальная, мы хотели постепенно войти в цикл две игры в неделю. Но получилось, что сыграли менее 70 минут. Надеемся, что с «Лионом» все будет иначе, потому что играть мы будем дома, и наши поклонники, думаю, вряд ли будут вести себя так же.



- В начале матча показалось, что турецкие футболисты не ожидали такого давления со стороны трибун…



- Думаю, что они были готовы к некоторым акциям со стороны фанатов, но вряд ли кто-то ожидал, что они вот так испортят матч.



- А если опустить эти события, что можешь сказать об уровне соперника?



- Все знали хорошо соперника, стиль турецких команд, приехали сюда, чтобы играть в футбол, показать свой уровень и победить. Таким образом, мы должны были адаптироваться к графику в два матча, выигрывать. Для нас это очень важно. Так получилось, что игра не закончилась. Но все могло сложиться как в нашу пользу, так и в пользу турок.



- Родные, близкие уже звонили?



- Да, мама только что звонила.

Ситуацию прокомментировал и капитан «Шахтера» Дарио Срна.

- Мне очень приятно, нет, серьезно, я рад, что мы приехали в Стамбул играть с клубом с большими традициями. Наверное, у «Фенербахче» великий президент, раз его так самоотверженно любят столько людей. Жаль, что не вышло доиграть матч до конца, это была сумасшедшая, но при этом лучшая атмосфера за время всей моей футбольной жизни. Была хорошая, открытая игра. Но я хочу, чтобы их президента отпустили и такого больше не повторялось на стадионе.

- Было ли в твоей карьере что-то подобное?



- Было, когда я играл за «Хайдук», но не из-за президента, а из-за плохих результатов. Это турецкий менталитет, характер. Они безумно любят своих футболистов, президента, клуб и все, что с ним связано. Инцидент немного неприятный, но в чем-то я их понимаю.