Визит Эрдогана не окажет сильного воздействия на разрешение карабахского конфликта - Расим Мусабеков

25 июля 2011

Запланированный на 27 июля визит премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан не окажет сильного воздействия на разрешение нагорно-карабахского конфликта. Об этом SalamNews заявил депутат Милли меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

По его словам, визит премьер-министра дружественной страны в основном преследует цель внести вклад в развитие отношений между двумя государствами. "В ходе встречи ожидается подписание ряда документов, в том числе по транспортировке азербайджанского газа в Европу через Турцию", - сказал депутат.

В ходе встречи ожидается встреча Эрдогана с президентом Ильхамом Алиевым с глазу на глаз и в расширенном составе. Будут обсуждены региональные и международные вопросы, в том числе турецко-азербайджанские двусторонние отношения.