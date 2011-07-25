Тренер азербайджанского клуба по ошибке выбрал для команды футболистов-армян

25 июля 2011

Отправившийся некоторое время назад в российский Армавир на поиски футболистов тренер ф/к "Кяпяз" Мехман Аллахвердиев попал в трудную ситуацию из-за выбранных кандидатов.

Как сообщает SalamNews, после поисков Аллахвердиева двое игроков армавирского "Торпедо" прибыли в Гянджу. Однако Аллахвердиев не знал об их армянском происхождении. Приезд футболистов вызвал большое волнение в аэропорту Гянджи.

Сотрудники Государственной пограничной службы депортировали футболистов армянского происхождения с российским паспортом обратно прямо из аэропорта.