2026 г. 3 июня, среда
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Тренер азербайджанского клуба по ошибке выбрал для команды футболистов-армян

Отправившийся некоторое время назад в российский Армавир на поиски футболистов тренер ф/к "Кяпяз" Мехман Аллахвердиев попал в трудную ситуацию из-за выбранных кандидатов.

Как сообщает SalamNews, после поисков Аллахвердиева двое игроков армавирского "Торпедо" прибыли в Гянджу. Однако Аллахвердиев не знал об их армянском происхождении. Приезд футболистов вызвал большое волнение в аэропорту Гянджи.

Сотрудники Государственной пограничной службы депортировали футболистов армянского происхождения с российским паспортом обратно прямо из аэропорта.

Армения
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