В Армении объявлена высшая степень пожароопасности. Обещают 40 градусов

28 июля 2011

В последние 2-3 дня температура воздуха в Ереване достигла 39-39,5 градусов тепла. В субботу, воскресенье и понедельник температура поднимется до 40 градусов. Об этом на пресс-конференции 28 июля заявила начальник Центра оперативной гидрометеорологии Армгидрометеослужбы Заруи Петросян.

По ее словам, 4 августа температура воздуха понизится до 38 градусов.

Петросян заявила, что в данный момент в Армении зафиксирована самая высокая, 5-ая степень пожароопасности, когда огонь может вспыхнуть от любой искры.

В связи с высокой температурой воздуха «Армгидромет» отправил сообщения с пометкой «Внимание» в соответствующие органы (министерство здравоохранения, МЧС) которые должны сообщить населению, как защищаться от жары.

«За последние 10 лет летом в Армении наблюдается самая высокая температура. 1935, 45, 56, 77, 79 годы также считались довольно жаркими. Но в последние годы жара длится дольше и, пожалуй, в какой-то мере даже превысила температуру, зафиксированную до того», - заключила метеоролог.