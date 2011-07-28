ФОТО. Люди в униформе набросились на молодых активистов армянской оппозиции

28 июля 2011

Вчера поздно вечером на активистов Армянского национального конгресса набросились семеро неизвестных в ходе оповещения о предстощем 2 августа митинге. Один из пострадавших Арег Геворгян сообщил Epress.am, что некоторые из нападавших были в полицейской униформе. Они, по его словам, не представившись и не выдвинув никаких требований, стали бить оппозиционеров.



«Мы расклеивали листовки перед кинотеатром «Наири», к нам подошли, стали материться и наносить удары. На некоторых из нас есть следы насилия. Мы собираемся обратиться в соответствующие органы, чтобы преступники в униформе были наказаны. Сейчас мы готовим заявление в прокуратуру», - сказал Геворгян.





Оповещать в Ереване о митинге оппозиции активисты Конгресса начали 26 июля. Накануне к ним присоединился амнистированный политзаключенный, главный редактор газеты «Айкакан жаманак» Никол Пашинян.



Представители Конгресса посетили некоторые округа Еревана, где Пашинян беседовал с гражданами, а молодые активисты оповещали о митинге по громкоговорителю.