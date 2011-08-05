В Google+ можно будет приглашать группами

5 августа 2011

Социальная сеть Google+ в ближайшие дни реализует возможность приглашать на ресурс новых участников группами по 150 человек, написал в своем аккаунте в соцсети разработчик компании Баладжи Сринивасан.

"Мы слышали, что вы хотите приглашать друзей, но иногда не знаете их адрес электронной почты, а иногда его не просто найти. Для решения этой проблемы мы запустим новую функцию в течение ближайших дней, которая позволит приглашать людей с помощью интернет-ссылки", - написал в своем блоге Сринивасан.

Он пояснил, что при нажатии кнопки "Пригласить друзей" будет генерироваться специальная ссылка, которую пользователь сможет отправить определенному адресату через мессенджер или разместить ее в интернете.

При переходе по этой ссылке пользователи, которые еще не имеют аккаунта на Google+, смогут стать участниками социальной сети. Количество людей, которые смогут воспользоваться одной такой ссылкой, ограничено 150. По словам Сринивасана, ограничение установлено на время тестирования новой функции.

Ранее пользователи могли приглашать друзей в социальную сеть, отправляя им оповещения по электронной почте.

Социальная сеть Google+ была запущена в июле 2011 года. Менее чем за месяц ресурсу удалось преодолеть отметку в 25 миллионов пользователей, продемонстрировав более активную динамику роста, чем любая другая соцсеть. Регистрация новых пользователей в Google+ до сих пор осуществляется только по приглашениям.

Согласно данным исследования, проведенного Bloomberg/YouGov, в США Google+ может превзойти по популярности сервис микроблогов Twitter и соцсеть LikedIn в течение года, выйдя на второе место после крупнейшего в мире социального ресурса Facebook.