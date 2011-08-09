В Баку не ждут продвижений от встречи Медведев-Алиев

9 августа 2011

На сегодняшней встречи президента Азербайджана с президентом России в Сочи не ожидается никаких серьезных продвижений в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Об этом SalamNews заявил депутат Милли меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

По его словам, в разрешении нагорно-карабахского конфликта нужно быть хладнокровным и прагматичным. "Россия понимает, что существующий статус-кво невозможно сохранять вечно. Однако Медведев не хочет ставить точку в переговорах по конфликту".

Мусабеков полагает, что в ходе сочинской встречи может быть достигнута та или иная договоренность. "Надеюсь, что в ходе встречи урегулирование нагорно-карабахского конфликта станет основной темой. Сразу после этой встречи ожидается астанинская встреча Дмитрия Медведева с президентом Армении. Если станет возможным приблизить позиции, в ближайшее время может состояться третья решающая встреча", - сказал он.

Последний раз Медведев, Саргсян и Алиев виделись в конце июня в Казани, где состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров. Прошедший в столице Татарстана саммит завершился безрезультатно – стороны так и не подписали документ, призванный стать «дорожной картой» урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

По данным источников газеты «Московские новости», высокие ожидания от встречи в Казани и ее последующий провал объяснялись тем, что российские и армянские дипломаты переоценили масштаб политических компромиссов, на которые мог бы пойти Баку. Медведеву пришлось оперативно исправлять ошибки подчиненных. Он отправил Алиеву и Саргсяну письмо с изложением своего видения карабахского урегулирования. По имеющимся данным, российский президент счел разумными некоторые доводы азербайджанской стороны. Поэтому немудрено, что первым на этот сигнал откликнулся Азербайджан. Глава МИД республики Эльмар Мамедьяров в середине июля прибыл с визитом в Москву и передал Сергею Лаврову ответное послание от Алиева. При этом он отказался комментировать его содержание. «Это письмо моего президента Дмитрию Анатольевичу Медведеву, неправильно открывать его детали»,- сказал министр.

«Есть информация, что азербайджанская сторона согласилась с теми положениями, которые были зафиксированы в письме Медведева. А вот что ответил на его послание Саргсян, неизвестно»,— поделился с «МН» гендиректор информационно-аналитического центра МГУ по изучению постсоветского пространства Алексей Власов. Поэтому, считает Власов, первым российский президент встречается со своим азербайджанским коллегой, а не армянским. По словам политолога, ранее было сказано, что следующая трехсторонняя встреча пройдет только после того, как Москва получит гарантии, что все стороны конфликта готовы поставить подписи под документом, который планировалось подписать в Казани. Если переговоры с Алиевым пройдут удачно, следующим шагом по логике политического процесса должна стать встреча Медведева и Саргсяна. За ней последует трехсторонняя встреча в конце августа или начале сентября и подписание уточненной и модифицированной «дорожной карты». «Если все это так, то можно сказать, что стороны выходят на новый виток переговорного процесса»,- подытожил Власов.