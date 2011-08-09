Медведев и Путин, возможно, будут вместе баллотироваться в президенты

9 августа 2011

Президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин, возможно, будут вместе баллотироваться в президенты на предстоящих в 2012 году выборах. Как передает Newsru.com, oб этом "Независимой газете" сообщил осведомленный источник, близкий к администрации главы государства. Между тем российские политологи расходятся во мнениях, насколько реалистичен подобный сценарий. В целом, они считают, что Путин точно не собирается уходить из большой политики, а вот дальнейшая политическая карьера Медведева остается под вопросом.

Официальные лица такого сценария, как прямая конкуренция членов тандема, не исключают, но и не подтверждают. В частности, официальный представитель президента в Госдуме Гарри Минх прокомментировал появившуюся информацию так: "Как я могу такое исключить? Как человек, который имеет юридическую практику, могу сказать, что правом быть избранным и тот и другой обладают. Ни перед одним из них не стоит проблема превышения двух президентских сроков. Ну а все остальное остается на их усмотрение".