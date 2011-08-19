Армянин и его девушка ранены в Москве в результате нападения

19 августа 2011

19 августа, около 4 утра, на Бескудниковском бульваре неизвестные напали на молодую пару. 30-летний Карен Арутюнян и 23-летняя Перерва Юлия шли по улице, когда в них стали стрелять.

Преступники использовали травматическое оружие.

В результате случившегося мужчина получил три пули в голову, ранения в руку и грудь.

Сейчас Карен доставлен в институт имени Склифософского.

Девушка ранена в голову, живот и бедро.

Подробности случившегося выясняются, передает LifeNews.