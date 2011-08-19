Норвежский стрелок два раза звонил в полицию, чтобы сдаться

19 августа 2011

Андерс Беринг Брейвик, совершивший двойной теракт в Норвегии в прошлом месяце, два раза звонил в полицию, чтобы сообщить, что он сдается.

Норвежская полиция сообщила на пресс-конференции в четверг, что согласно стенограмме поступивших звонков, первый звонок от Беринга Брейвика поступил за 26 минут до того, как он был арестован.

"Я на Утойе в данный момент. Я хочу сдаться", - сказал он полиции и прекратил разговор.

Глава местной полиции, Сиссель Хаммер, сообщила журналистам, что оператор серьезно воспринял полученную информацию и попробовал перезвонить, однако ему никто не ответил.

Брейвик позвонил в полицию еще раз буквально за минуту до захвата и попросил передать сообщение командиру антитеррористического подразделения полиции.

"Я командир норвежского антикоммунистического движения сопротивления исламизации, - сказал стрелок. - Я выполнил свою операцию, поэтому я хочу... сдаться".

После этого Брейвик снова отключился, однако через минуту он уже сдался полиции.

Адвокат Брейвика, Гейр Липпестад, заявил норвежскому изданию Verdens Gang, что по собственному признанию его подзащитного, он успел расстрелять две группы молодых людей на Утойе, а также тех, кто пытался уплыть с острова между двумя звонками, передает Mignews.com.