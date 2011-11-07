В Лондоне завершился конкурс "Мисс Мира 2011"

7 ноября 2011

На конкурсе "Мисс мира 2011", который завершился в воскресенье в Лондоне, победительницей стала представительница Венесуэлы, передает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

22-летняя Ивиан Лунасоль Саркос Колименарес обошла конкурсанток из Филиппин и Пуэрто-Рико, которые заняли второе и третье места соответственно.

Ивиан Лунасоль работает на венесуэльскую телерадиокомпанию. Девушка получила диплом специалиста по управлению персоналом. В будущем она намеревается работать с детьми. Как указывается на ее странице на сайте конкурса, она увлекается волейболом, альпинизмом и туризмом. У новой мисс мира 12 братьев и сестер.

Всего в конкурсе приняли участие красавицы из 113 стран. По предварительным оценкам, прямую трансляцию церемонии из Лондона посмотрели более миллиарда зрителей в 150 странах мира, отмечает агентство.

Напомним, в 2010 году конкурс "Мисс мира" выиграла представительница США, а конкурсантка из Венесуэлы стала третьей.