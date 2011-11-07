Уроженка Армении удостоилась титула «Мисс Евразия»

7 ноября 2011

Забитые до отказа столики в ночном клуб «Hollywood», масса молодежи, фотографов и представителей разных диаспор — таким впервые пришедшему в клуб представился конкурс красоты «Мисс Евразия». Участницы — представительницы 6 бывших стран СССР, проживающие в Благовещенске: России, Молдовы, Азербайджана, Грузии, Узбекистана и Армении. Как оказалось, мероприятие такого уровня на Дальнем Востоке проводилось впервые.

Претенденткам на звание «Мисс» предстояло выдержать непростые испытания – помимо обостренного внимания зрителей и жюри, девушкам нужно было показать себя в 6-ти конкурсах: традиционная «визитка», видеопредставление, «конкурс талантов», пережить каверзные вопросы членов жюри, продемонстрировать национальную одежду, а также продефилировать в вечерних нарядах. На все — про все отводилось целых 4 часа, сообщает сайт газеты «Еркрамас».

По итогам испытаний 3-е место заняла представительница Азербайджана Сабина Гиянова, второе место и титул «первая вице-Мисс» получила представительница Узбекистана Шахноза Мотаева, а первое место и главный приз — бриллиантовое колье - получила представительница Армении Стела Киракосян. Девушка уже без 5-ти минут врач-терапевт: закончила интернатуру в медакадемии, сейчас обучается на ультразвуковой диагностике.

— Когда мне предложили участвовать в этом конкурсе, подумала «а почему бы и нет?», — отметила Стела Киракосян, — опыт участия в таких событиях уже был, но все равно где-то сомневалась. Огромное спасибо родственникам, друзьям, что помогали, ходили вместе на репетиции, спасибо общине, что доверила честь представлять всех армянских девушек. Для меня очень важна эта победа, но на лаврах задерживаться не следует — сейчас главное — закончить учебу, чтобы помогать людям становиться здоровыми.

Фото с сайта yerkramas.org