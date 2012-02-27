Новая организация будет бороться против сирийского президента

27 февраля 2012

По меньшей мере 20 членов Сирийского национального совета, противостоящего режиму Башара Асада, сформировали новую организацию, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Отколовшуюся группу возглавил адвокат Хайтам аль-Малех, который находится в оппозиции семье Асадов с 1970-х годов. К нему присоединились бывший политзаключенный Камаль аль-Лабвани, правозащитница Кэтрин аль-Талли, а также Валид аль-Бунни, который занимался в Сирийском национальном совете внешнеполитическими связями.

В интервью телеканалу "Аль-Арабия" Камаль аль-Лабвани пояснил, что участники Группы сирийских патриотов продолжат работать в составе Сирийского национального совета, "но их методы будут другие". Так, они намерены открыто поддержать бойцов Свободной армии Сирии, которая ведет вооруженную борьбу с режимом Асада. Действия Сирийского национального совета до сих пор "патриоты" считают бесполезными - в частности, потому, что он слабо контактировал с вооруженными повстанцами.

Сирийский национальный совет был создан в августе 2011 года. Его участниками являются около 270 видных деятелей оппозиции. Руководителем организации является профессор Бурхан Галиун.

Противостояние между сторонниками и противниками президента Асада началось в Сирии в марте 2011 года. За это время, по данным ООН, жертвами конфликта стали более шести тысяч человек.