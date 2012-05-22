Десятки жертв взрыва на концерте в Ереване остаются в больницах. Виновных нет

22 мая 2012

По положению на 21 мая, в медицинских учреждениях Еревана на лечении находятся 33 гражданина, пострадавшие 4 мая, вследствие возгорания воздушных шаров во время митинга концерта правящей Республиканской партии на центральной площади Еревана.

Специально приглашенный профессор центра пластической, восстановительной хирургии и ожогов Университетской клиники немецкого города Гейдельберг Адриан Дайглер прооперировал уже 8 человек. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, сообщает министерство здравоохранения Армении.

4 мая во время концерта на площади Республики в Ереване, который предшествовал заключительному предвыборному митингу правящей Республиканской партии Армении, в руках у принимавших участие в мероприятии подростков взорвались сотни наполненных газом воздушных шаров, вследствие чего 154 человека с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы в столичные больницы. Полиция в связи с происшествием возбудила уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 240 Уголовного кодекса Армении (нарушение правил хранения, регистрации, перевозки, поставки или использования легковоспламеняющихся или горючих веществ, а также незаконная перевозка или дистрибуция указанных веществ, если они по неосторожности привели к тяжким последствиям).

По данному делу до сих пор никто не задержан. Об этом Armenia Today сообщили в пресс-службе Полиции Армении. Сообщается лишь, что было назначено 170 экспертиз и допрошено 197 человек. Несколько дней назад начальник управления информации и по связям с общественностью Полиции Армении Ашот Агаронян заявил, что лица, заправившие газом шары, а затем доставившие их на площадь, установлены, однако исходя из тайны следствия эта информация пока не оглашается.