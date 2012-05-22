Полтора часа наедине с Обамой не помогли Турции

22 мая 2012

На встрече президентов США и Турции Барака Обамы и Абдуллы Гюля в рамках саммита НАТО в Чикаго последнему не удалось достичь договоренности о продаже американских беспилотников турецкой стороне. Встреча, которая проходила за закрытыми дверями, продлилась полчаса.состоялась.

Как сообщает Todays’Zaman со ссылкой на дипломатические источники, Турция хочет купить американские беспилотники, однако желание Турции не находит поддержки в Конгрессе США, в свете напряженных отношений между Турцией и Израилем.

С другой стороны, администрация США хочет продать беспилотники и пытается убедить Конгресс не препятствовать этому. Тем не менее, Гюлю не удалось добиться прогресса в этом вопросе в ходе встречи с американским коллегой. По словам Обамы, он понимает, что Турции беспилотники необходимы, и этот вопрос в повестке его администрации, однако «это не тот вопрос, который я могу решить один». «Есть еще Конгресс», - сказал Обама, намекая на то, что вероятность блокирования Конгрессом продажи беспилотников Турции очень высока.

В ходе встречи, президент обсудили также экономические отношения, кризис в Сирии, армяно-турецкие отношения, Кипрский вопрос.

Обама также подчеркнул необходимость налаживания отношений между двумя главными партнерами США - Турцией и Израилем в свете новых развитий в Арабском мире. В ответ Гюль отметил, что «Израиль знает, что делать», напомнив о требованиях Анкары к Израилю об официальных извинениях и компенсации в связи с инцидентом с Мави Мармара.