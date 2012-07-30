Асад лишился консула в Армении

30 июля 2012

Консул Сирии в Армении Мухаммад Хосам заявил о том, что покидает правительство президента Башара Асада и переходит на сторону оппозиции и уже улетел из Еревана в Дубай. В дипломатических кругах Армении подтвердили данную информацию, распространенную телекомпанией Al Jazeera.

После заявления Хосама последует лишение его дипломатического статуса.

Консул Сирии в Армении последовал примеру сирийских дипломатов, аккредитованных в Беларуси, ОАЭ, Ираке и на Кипре, который ранее заявили о присоединении к оппозиции.