2026 г. 3 июня, среда
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Асад лишился консула в Армении

Консул Сирии в Армении Мухаммад Хосам заявил о том, что покидает правительство президента Башара Асада и переходит на сторону оппозиции и уже улетел из Еревана в Дубай. В дипломатических кругах Армении подтвердили данную информацию, распространенную телекомпанией Al Jazeera.

После заявления Хосама последует лишение его дипломатического статуса.

Консул Сирии в Армении последовал примеру сирийских дипломатов, аккредитованных в Беларуси, ОАЭ, Ираке и на Кипре, который ранее заявили о присоединении к оппозиции.

Армения
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