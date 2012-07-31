Армянская газета одолела Мороз

31 июля 2012

Судебная тяжба между председателем совета общественных организаций «Зинвор» («Солдат») Маргаритой Хачатрян и газетой «Грапарак» завершилась победой представителей медиа.

Газета 31 июля написала, что судья Самвел Тадевосян принял решение не удовлетворять иск Хачатрян, согласно которому она требует от газеты опубликовать опровержение информации от 22 апреля 2011 года. Тогда «Грапарак» написала, что днем ранее Маргарита Хачатрян по прозвищу Мороз с группой людей ворвалась в их редакцию, и они в течение часа били сотрудников, ломали имущество, рвали газеты и матерились.

Сама Хачатрян в беседе с корреспондентом Epress.am заявила, что потребует проведения открытого, публичного суда. «Я уважаю журналистов, 13 лет я и пальцем никого не трогала, но эта газета порочит имена матерей, пожертвовавших сыновьями ради своей страны. Меня знают все, знают и в армии, и я буду требовать восстановления своей чести и достоинства. Они сегодня живы благодаря нашим детям», - сказала она.

До того газета «Айкакан жаманак» писала, что причиной инцидента в редакции коллег стала публикация «Грапарак» о том, что Хачатрян, периодически посещающая воинские части страны, в одном из подразделений Карабаха повздорила с командирским составом, и дело дошло до драки.

Поняв, что не в силах успокоить Мороз (прозвище Хачатрян), редактор «Грапарак» обратилась в полицию. Полицейские прибыли минут через 35-40, поэтому Хачатрян и ее свита, члены которой материли журналистов и угрожали убить их, успели удалиться.

Редактор Армине Оганян со следами крови на одежде, дала показания в полиции. Она заявила, что своим поведением Хачатрян подтвердила достоверность их публикации написанной ими информации.

«Во-вторых, некоторые структуры и чиновники так ее избаловали, сделали все, чтобы эта женщина ощущала безнаказанность, входила в воинские части, ругалась, увольняла командиров, ходатайствовала о новых. Если бы ей не дали прав, она не стала бы монстром, спекулирующим смертью сына, а в редакции не вела бы себя так, как в воинских частях»», – отметила Оганян.