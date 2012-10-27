Хиллари Клинтон уйдет в отставку. С Обамой пока не говорила

27 октября 2012

Госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила о своем намерении уйти в отставку после окончания выборов президента США, которые назначены на 6 ноября. Об этом она рассказала в интервью The Washington Post, опубликованном 26 октября.

"Я намерена уйти вскоре после инаугурации; таков мой план", - заявила Клинтон. Госсекретарь добавила, что пока не имела возможности поговорить с президентом США Бараком Обамой на эту тему, поскольку он занят предвыборной кампанией. "Надеюсь, скоро мы обсудим вопросы, связанные с передачей дел", - сообщила она.

Ранее Хиллари Клинтон не раз заявляла о том, что намерена остаться на посту госсекретаря США не более чем на один срок. Однако позже в американских СМИ появились сообщения о том, что она может задержаться на более продолжительное время в связи с вопросами, связанными с убийством посла США в Бенгази 11 сентября. Кроме того, в марте 2011 года Клинтон говорила о том, что останется на посту госсекретаря США, если Барак Обама будет переизбран на второй срок.

В своем интервью Клинтон подчеркнула, что не хочет оставаться на посту госсекретаря дольше намеченного срока, однако заметила, что "нужно помнить о работе, которую необходимо выполнить". "В любом случае, мне нужно будет поговорить с президентом", - заключила она.