«Вместо того чтобы очищать реку, лучше не загрязнять». Экологи компании «Тегут» (ФОТО)

31 октября 2012

Принадлежащая группе компаний «Валлекс» компания «Тегут» и созданный ею фонд «Манес» периодически распространяют информацию о работах по «очистке» реки Шнох, отмечается в заявлении гражданской инициативы «Защита Тегута». Однако экологи представили фотографии, свидетельствующие, по их словам, о том, что катастрофическая ситуация реки обусловлена именно деятельностью этой компании.

Вместо того чтобы очищать реку, экологи предлагают не загрязнять ее.

Надпись на фото - канализационные воды компании «Тегут» в реке Шнох.

«В целях строительства компания берет значительную часть воды реки (в результате объем воды сокращается) и выливает в нее загрязненную воду. В Шнох сливаются также канализационные воды компании «Тегут»», - говорится в заявлении экологов.

Авторы заявления напоминают, что река Шнох является одним из основных источников орошения для общин Тегут и Шнох (3908 человек).

Фотографии предоставила гражданская инициатива «Защита Тегута».