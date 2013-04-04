Убийство сельского главы в Армении газета связала с членом правящей партии

4 апреля 2013

По факту убийства 2 апреля главы общины Прошян Котайкского марза Грача Мурадяна были допрошены несколько десятков лиц, проведены следственные мероприятия, говорится в сообщении Полиции РА от 4 апреля. Есть подозреваемые и задержанные, следствие продолжается, говорится в сообщении.

Сегодня же «источники в правоохранительных органах» сообщили газете «Грапарак», что основным подозреваемым по делу об убийстве сельского главы является его конкурент, член правящей в Армении Республиканской партии Артур Мурадян. Ответственный по связям с общественностью полиции Армен Малхасян не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию.

«Как мы уже писали, между двумя Мурадянами была давняя вражда, после выборов дело даже дошло до драки. Старосту села, члена «Дашнакцутюн», убили выстрелом в висок перед зданием сельской администрации. Единственным следом была белая Нива, которую кто-то заметил неподалеку незадолго до убийства. Выстрел был, видимо, сделан профессионалом, поскольку смерть наступила мгновенно», пишет газета.