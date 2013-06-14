Избит председатель правления «Армбизнесбанка»

14 июня 2013

Вечером 10 июня председатель правления «Армбизнесбанка» 53- летний Сергей Арзуманян был жестоко избит в собственном кабинете. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета «Айкакан жаманак». Арзуманян уже три дня не ходит на работу.

По слухам в банке, в конце рабочего дня в кабинет председателя правления ворвались 4-5 молодых людей, которые, сделав свое «дело», молча ушли. Затем вышел Арзуманян, лицо которого было неузнаваемо. Как пишет издание, по слухам среди сотрудников банка, за полчаса до инцидента у Арзуманяна был напряженный телефонный разговор. Выяснить, с кем он говорил, как и связаться с Сергеем Арзуманяном, «АЖ» не удалось.

В полицию или в какое-либо здравоохранительное учреждение председатель правления «Армбизнесбанка» не обращался.

Владелец банка – Виталий Григорян, в основном проживающий заграницей.