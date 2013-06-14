В двух селах Сюникской области нет школ

14 июня 2013

В общинах Курис и Вагравар Сюникской области Армении уже несколько лет нет школ, пишет газета «Жоховурд».

Глава общины Куриса Сурик Григорян заявил в беседе с корреспондентом издания, что в селе уже лет 5 нет школы, поэтому дети учатся в учебных заведениях Мегри и Агарака.

В свою очередь, глава сельской общины Вагравар Саргис Аракелян сообщил изданию, что школы в селе нет с 2004 года, но есть 12 детей школьного возраста, которые также ходят в школы отмеченных городов.

«Содержать школу – траты. И транспорта нет, на котором они могли бы ездить, а на такси требуется 1500 драмов (порядка $3.5). Поэтому родители вынуждены водить детей пешком. Или уезжают из села всей семьей и снимают квартиру в одном из городов», - сказал Аракелян.

Отметим, что, по официальным данным, в Курисе проживают 112, в Ваграваре – 57 человек.