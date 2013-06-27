Полиция выяснит, злоупотреблял ли служебным положением главный архитектор Еревана

27 июня 2013

Деятельность архитектора Еревана Нарека Саргсяна оказалась в центре внимания следователей. Причина – заявление общественной организации.

В следственном управлении ереванской полиции подготавливаются материалы, цель которых – выяснить, были ли в процессе застройки центра Еревана и, как результат, уничтожении историко-культурных памятников случаи столкновения интересов или превышения власти, или злоупотреблял ли главный архитектор Еревана Нарек Саргсян должностными полномочиями. Для расследования дела «Антикоррупционный центр Transparency International» обратился в генпрокуратуру Армении.

В заявлении организация отмечает, что Саргсян был и.о. главного архитектора Еревана в 1999-2004гг. и занимает эту должность с 2011 года. При Саргсяне и его непосредственном содействии была начата масштабная застройка центра армянской столицы, в строительно-проектные работы которой вовлечена принадлежащая ему компания «Архитектурная мастерская «Нарек Саргсян»».

«В частности, отмеченная компания спроектировала здание армянского общества культурного сотрудничества с зарубежными странами (АОКС) и гостиничный комплекс, который будет построен на прилегающей к нему территории, это значит, что под угрозой разрушения находятся упомянутое здание и прилегающая к нему территория, которые, по решению правительства Армении, считаются памятниками республиканского значения.

Еще в 2005 году генпрокуратура Армении выявила факты уничтожения памятников в Ереване, однако по сей день никто не привлечен к ответственности по учрежденному законодательством порядку, между тем, УК Армении предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение историко-культурных памятников», - отмечает общественная организация.

«Антикоррупционный центр Transparency International» также сообщает, что в 2008-2011гг., будучи главным архитектором страны, заместителем министра градостроительства, Саргсян совмещал должность с бизнесом и был вовлечен в работы проектирования нескольких уже построенных или строящихся зданий. То же самое происходило с 2011 года.

Главный архитектор Еревана является общественным служащим. Согласно статье 24 закона Армении «Об общественной службе», общественный служащий и высокопоставленное должностное лицо не могут лично заниматься предпринимательской деятельностью.

«При наличии отмеченных фактов появились разумные сомнения по поводу возможных злоупотреблений должностью», - в частности, отмечают авторы заявления.